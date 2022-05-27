Единый оператор в сфере водоснабжения и водоотведения начинает свою деятельность в Каспийске

Создание и функционирование Единого оператора Республики Дагестан в сфере водоснабжения и водоотведения обсудили сегодня на расширенном совещании с участием подведомственных администрации учреждений, городских служб и ведомств, ресурсоснабжающих организаций.

В рамках реализации Протокола совещания у Заместителя Председателя Правительства РФ А.В. Новака от 1 октября 2021 года и реализации Федеральной программы развития Северного Кавказа Правительством РФ принято решение о создании единых операторов в сфере водоснабжения и водоотведения в трёх республиках — Ингушетии, Осетии и в Дагестане. На сегодняшний день единственный в России пилотный проект начал свою работу в Дагестане.

Мэр города Борис Гонцов призвал сотрудников ведомств города внимательно изучить проект и представить замечания и предложения для его совершенствования. Замглавы Каспийска Арсен Шерифов рассказал о новых инвестиционных проектах, разрабатываемых для улучшения условий проживания каспийчан.

Единый оператор берет на себя обязанности по устранению технологических проблем, развитию систем водоснабжения и водоотведения, формированию единого тарифа для потребителей. Его создание позволит привлечь средства на модернизацию системы ЖКХ, используя федеральные механизмы поддержки: решатся проблемы изношенности сетей коммунального хозяйства, появится возможность обновления систем водоснабжения и водоотведения.

На первом этапе в текущем году Единый оператор Республики Дагестан включит в себя 12 ресурсоснабжающих организаций Махачкалы, Каспийска и Избербаша. Далее работа будет проводиться и в других муниципалитетах республики.

В Каспийске Единый оператор начнёт свою деятельность с 1 июля.