27 сентября 2022 года Региональная общественная приемная Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева и Местные общественные приемные Партии совместно с Всероссийской общественной организацией «Воспитатели России» проводят Единый день приема родителей дошкольников.

Прием граждан будет проводиться в Региональной общественной приемной с 10.00 ч. до 17.00 ч. по адресу: г. Махачкала, пл. Ленина, д. 1.

Обращаться по следующим телефонам: 67-32-87; 67-83-72; 78-06-94; 67-30-51 или на адрес электронной почты: priem.pp05@mail.ru.