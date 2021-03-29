Единственный центр для лечения эпилепсии в СКФО будет в Дагестане

Пилотный проект по созданию в Махачкале нейрохирургического центра для лечения фармакорезистентных форм эпилепсии для жителей Северо-Кавказского федерального округа был обсужден министров здравоохранения Дагестана Татьяной Беляевой и делегацией лучших нейрохирургов страны под руководством главного внештатного нейрохирурга Владимира Крылова.

Встреча прошла 26 марта — в Международный день эпилепсии.

В будущем центре будут проводиться многодневные ЭЭГ и видеомониторинг с целью точно диагностики.

В рамках встречи также был обсужден вопрос о единственном на Северном Кавказе центре для лечения опухолей головного мозга, который также будет базироваться в Махачкале.