Единое республиканское родительское собрание «Безопасное лето – 2023!» пройдёт в Дагестане

В год педагога и наставника в Республике Дагестан пройдёт единое республиканское родительское собрание «Безопасное лето – 2023!». Мероприятие состоится в 18.00 23 мая в режиме ВКС.

В рамках собрания обсудят вопросы безопасности детей в период летних каникул: безопасного поведения детей на дорогах и улицах, на природе, возле водоемов, а также обеспечение безопасности несовершеннолетних в сети «Интернет».

Собрание состоится с участием представителей Министерства внутренних дел по Республике Дагестан, Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по РД и других правоохранительных органов.

Присоединиться к трансляции могут родители и учащиеся школ региона. Ссылка для подключения https://www.youtube.com/live/W1GxDwzBAY8?feature=share.