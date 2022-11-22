«Единая Россия» в рамках партпроекта «Школа грамотного потребителя» открыла портал «Школа ЖКХ»

«С 2014 года мы дважды выпускали «Азбуку ЖКХ», которая пользовалась большой популярностью. Простым языком разъясняли в ней всю базовую информацию о ЖКУ. Повсеместная цифровизация показала запрос на создание удобного и понятного сайта, который мы и сделали», — сообщил координатор проекта «Школа грамотного потребителя», Александр Козлов.

Региональный координатор Федерального проекта «Школа грамотного потребителя» Сергей Касьянов отметил, что данная платформа весьма полезна и несет консультационную помощь всем жителям, кому не безразлична судьба их дома. Подробнее на сайте: http://daggji.e-dag.ru/news/item/8367