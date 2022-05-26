«Единая Россия» проведет неделю приемов родителей по вопросам материнства и детства

С 30 мая по 03 июня в Дагестане пройдет неделя приемов граждан по вопросам, связанным с темой материнства и детства, приуроченная к Международному дню защиты детей.

Неделю приемов граждан проведут Региональная общественная приемная «Единой России» и местные общественные приемные партии при участии депутатов всех уровней, представителей профильных министерств и ведомств.

Разъяснения гражданам будут давать депутаты, представители регионального Минобрнауки, ООО «Воспитатели России» и «Совет матерей», региональные координаторы партпроектов «Крепкая семья» и «Детский спорт», уполномоченный по правам ребенка в РД Марина Ежова.

Для участия в приеме заявителям необходимо в указанный период обратиться в Региональную общественную приемную (с 10:00 до 18:00) по адресу: г.Махачкала, пл.Ленина, Дом Профсоюзов, каб.106 или же по телефонам: 67-32-87, 67-83-72, 78-06-94 и электронной почте priem.pp05@mail.ru