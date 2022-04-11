«Единая Россия» проведет неделю приемов граждан

В Дагестане прием граждан будет проводиться с 11 по 15 апреля 2022 года в Региональной Общественной приемной Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева с 10.00 ч. до 17.00 ч. по адресу: г. Махачкала, пл. Ленина, д. 1.

В соответствии с п.2.в Указа Главы Республики Дагестан № 196 от 17.11.2021 г. граждане старше 60 лет и лица, имеющие хронические заболевания, будут приниматься в дистанционном режиме.

Более подробную информацию можно узнать по следующим телефонам: 67-32-87; 67-83-72; 78-06-94; 67-30-51 или по адресу электронной почты: priem.pp05@mail.ru.