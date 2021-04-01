«Единая Россия» продолжает прием по дачным и садоводческим вопросам

«Единая Россия» продолжает прием граждан по дачным и садоводческим вопросам. Во время недели приемов в общественные приемные обратилось больше 50 человек. Заявители пришли за решением проблем с дачными участками и землей, в том числе связанных с водоснабжением.

Представители министерства сельского хозяйства и продовольствия, регионального отделения «Союза садоводов России» отвечают на вопросы обратившихся.

Прием завершится 2 апреля. Записаться можно, обратившись в Региональную общественную приемную (с 10:00 до 18:00) по телефонам: 67-32-87, 67-83-72, 78-06-94 или написать на электронную почту: priem.pp05@mail.ru.