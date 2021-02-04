«Единая Россия» оказывает помощь махачкалинцам в вопросах здравоохранения

С 1 по 5 февраля в региональной общественнлй приёмной партии «Единая Россия» рассматриваются обращения жителей Дагестана. Помощь оказывается в вопросах здравоохранения. С первого февраля в приёмной зафиксировано более 40 обращений.

Для оказания помощи обратившимся гражданам подключаются депутаты, представители Минздрава РД, Роспотребнадзора, Росздравнадзора, ФОМСа.

Обращения поступают разного характера: кому-то необходимо обследование, кто-то нуждается в операции, а у кого-то проблемы с получением льготных лекарств.

Прием происходит в очном и дистанционном форматах. Для дистанционного обращения следует позвонить в Региональную общественную приёмную до конца рабочего дня по номерам: 67-32-87, 67-83-72, 78-06-94. Сформировать свой вопрос можно и по адресу электронной почты: prime.pp05@mail.ru