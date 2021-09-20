«Единая Россия» одержала чистую и честную победу в конкурентной кампании

По итогам обработки 80% протоколов политическая партия «Единая Россия» набирает более 48%, что дает ей 120 мандатов. 195 депутатских мест получают одномандатники. Как сообщает секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, фракция «Единой России» обновится более чем наполовину. «Конкуренция в ходе текущей избирательной кампании была очень высокой, в ряде округов борьба шла буквально за каждый голос. Несмотря на это, большинство избирателей поддержали именно “Единую Россию”. Секрет успеха партии – в каждодневной работе на благо людей. Партия уже не раз доказывала, что умеет отвечать на вызовы и нести ответственность. Мы единственная политическая сила, которая в пандемию направила все силы и ресурсы на помощь людям», – подчеркнул Турчак. Было отмечено, что даже в тех округах, где у партии наблюдались сложности, она вышла вперед. Например, в Хабаровском крае и Амурской области. «Пять лет у партии не было там ни одного депутата Госдумы — ни по спискам, ни по округу. Сейчас уверенную победу одержал председатель заксобрания Вячеслав Логинов, наш секретарь. В Сибири хочу отметить результат в Хакасии. На округе, который равен территории Республики, уверенную победу одержал наш кандидат Сергей Сокол», — сказал Андрей Турчак. Большой процент голос партия набрала в регионах Урала, Поволжья, Центрального Федерального округа. Также на Юге и Северном Кавказе. «Хороший результат у партии также в Крыму (более 62%) и Севастополе (более 56%)», — сообщает Турчак. В результате «Единая Россия» заняла первое место по спискам во всех 39 регионах. За эти результаты партия выразила благодарность своим избирателям. «Спасибо каждому, кто отдал свой голос за «Единую Россию» и наших кандидатов. Хочу поблагодарить и тех, кто голосовал за другие партии. Мы с уважением относимся к позиции и выбору всех избирателей», — сказал Андрей Турчак. Отметим, что партия выдвинула более 33 тысяч кандидатов на кампании всех уровней. На выборах Госдумы по федеральному списку и одномандатным округам — более 600.

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