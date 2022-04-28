Единая неделя иммунизации

По инициативе Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения на территории Российской Федерации, в том числе и на территории Республики Дагестан с 24 по 30 апреля по 2022 г. проводится ежегодная Европейская неделя иммунизации (ЕНИ), которая способствует популяризации основной идеи о том, что иммунизация людей имеет важнейшее значение для профилактики заболеваний и защиты жизни. Ее девиз – «Предупредить. Защитить. Привить.»

Цель ЕНИ — содействие продвижению иммунизации для защиты людей всех возрастов от вакциноуправляемых инфекционных заболеваний и расширение знаний о пользе вакцин.

Иммунизация – это метод индивидуальной или массовой защиты населения от инфекционных заболеваний путем создания или усиления искусственного иммунитета при помощи вакцин. Вакцинация является одним из величайших достижений здравоохранения. Во всем мире она признана, как наиболее эффективное, экономичное и доступное средство из всех существующих в борьбе с инфекционными заболеваниями.

Благодаря массовой вакцинации на нашей планете были ликвидированы некоторые опасные эпидемиологические заболевания, уносившие в прежние времена тысячи человеческих жизней. Вместе с тем, на фоне достигнутого благополучия сохраняется проблема отказа населения от профилактических прививок, что способствует росту количества людей, подверженных заболеваниям.

В Российской Федерации реализуется национальная программа иммунизации, поддерживаемая государством. 18.09.2020 года Распоряжением Правительства Российской Федерации № 2390-р утверждена Стратегия развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года, 29.03.2021 года Распоряжением Правительства Российской Федерации № 774-р утвержден план ее реализации. В Российской Федерации разрабатываются и внедряются новые вакцины, в том числе против новой коронавирусной инфекции. Вместе с тем, имеют место отказы родителей от проведения профилактических прививок детям, чему способствует распространение ложной информации о вакцинах и иммунизации.

Пандемия COVID-19 привлекла внимание всего мира к важности вакцинации против новой коронавирусной инфекции. Не менее важно обеспечить и осуществление плановой иммунизации детей и взрослых в целях достижения и поддержания необходимого уровня популяционного иммунитета, что позволяет сдерживать распространение инфекционных заболеваний.