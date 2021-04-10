Единая лицензия будет выдана для коньячного завода Дербента

Дербентский коньячный завод посетил врио Главы Дагестана Сергей Меликов с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым, где среди прочих был обсужден вопрос выдачи единой лицензии коньячным комбинатам полного цикла. На настоящее время коньячному заводу Дербента приходится получать пять лицензий на все виды работ, когда было бы разумнее работать с единой лицензией.

В рамках встречи были обсуждены перспективы развития виноделия в Дагестане, учитывая, что 90% коньяка из натурпродуктов в России производится именно в Дагестане, причём в предыдущем году республика собрала рекордный для страны урожай винограда.