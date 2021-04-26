В рамках реализации Федерального проекта «Формирование городской среды» в регионе создана платформа для онлайн-голосования граждан по выбору общественных благоустраиваемых территорий.

В целях проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ, Министерством строительства и ЖКХ РФ совместно с АНО «Диалог региона» в рамках реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и ведомственного проекта Минстроя РФ по цифровизации городского хозяйства «Умный город» в сети Интернет создана Единая федеральная платформа для онлайн-голосования граждан в регионе по выбору общественных благоустраиваемых территорий.

Поселения Агульского района примут активное участие в голосовании.

Голосование будет проходить с 26 апреля по 30 мая 2021 года на сайте za.gorodsreda.ru.