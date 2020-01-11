Общество

Джуфудаг — одна из высоких гор Агула

Оставить комментарий

Гора Джуфудаг расположена на высоте 3015 метров над уровнем моря. Массив Джуфудага резко возвышается над окружающими хребтами. На склонах Джуфудага берут свое начало две большие реки и несколько малых речек.

Южные склоны массива служат истоком реки Кошанапу. Долина этой реки служит границей хребта Джуфудаг, а сама река, зародившись на высоте 2810 метров, через 24 километра стремительного бега по каменистому ложу впадает слева в Чирагчай.

Надо отметить и небольшой ручей Буршагнецв. Самые близкие к Джуфудагу населённые пункты находятся в долине Кошанапу. На высоком правом берегу ручья Буршагнецв, на высоте 2250 метров, лежит село Буршаг — самое верхнее село долины. Ниже расположены агульские села Арсуг, Худиг и Кураг. Также в восьми километрах к западу расположено село Цирхе. Селения Кайтагского и Табасаранского районов находятся от горы на расстоянии от 14 до 17 километров.

Добраться до горы не так уж трудно. От села Дулдуг, который находится на межрайонной дороге Хив-Тпиг, лежит грунтовая дорога до села Буршаг в 22 километра. От села Буршаг на расстоянии 4 километров находится перевал Ницрагъгурил (2380м).

От перевала за два-три часа можно добраться до подножия горы и дальше подняться на вершину. Чтобы ориентироваться в горах из камней делают сооружения — Цlур. Маршруты к вершине через табасаранские села довольно протяжённые.

Руслан Магарамов

Также читают:

ЦIеерхьид пе март – Хьидин Iуьшан ХIаягъ
Врио Главы Дагестана Владимир Васильев встретился ...
Чух сагъул
Махачкалинка на средства гранта открыла бесплатный...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *