Джеффри Сакс: «Война на Украине развязана Соединёнными Штатами и спровоцирована в феврале 2014 г.»

Американский экономист и автор «шоковой терапии» для стран Восточной Европы и России, бывший советник американских президентов Джеффри Сакс (Jeffrey Sachs), выступая на панельной дискуссии в белградском Центре международных отношений и устойчивого развития (CIRSD), заявил, что война на Украине развязана Соединёнными Штатами и спровоцирована в феврале 2014 г., когда Вашингтон захотел затащить Украину в Североатлантический альянс.

Слова Сакса подтверждают, что СВО — это не просто спецоперация по демилитаризации и денацификации одуревшего от национализма украинского соседа, но битва за выживание государства Российского. Эту битву ведёт российское воинство, жизнями своими обеспечивая жизнь тех, кто остался в мирной жизни.

На высокую социальную роль военного сословия часто обращал внимание русский философ-традиционалист Константин Леонтьев (1831-1891).

«В числе стольких неудачных измышлений либерального европейского прогресса XIX в., измышлений, не оправдываемых ни опытом истории, ни законами самой вещественной природы, мы встречаем это неосновательное противоположение граждан собственно людям военным», — писал он, указывая на ошибочность представления о штатских людях как идеале гражданственности, а о военном деле как низшей форме служения.

Согласно таким выдумкам либералов, военное сословие отомрёт само собой, как только высоколобые профессора создадут условия установить мир во всём мире, и тогда военные не будут больше совершать подвигов, а станут бывшими военными и будут «заключать торговые договоры и заседать на однообразных научных съездах».

Но Леонтьев опровергает: «Самый высший род гражданства — это гражданство боевое, отдающее жизнь за отчизну; самый лучший гражданин — это честный в своём призвании, смелый и даровитый воин… В трудные и опасные моменты исторической жизни общество всегда простирает руки не к ораторам или журналистам, не к педагогам или законникам, а к людям силы, к людям, повелевать умеющим, принуждать держащим!».

Военный, по Леонтьеву, умеет повелевать и подчиняться и потому способен проявить себя на разных поприщах. Многие военные становятся дипломатами, администраторами, губернаторами, учёными, художниками. Как сказал сам философ, военный «может быть всем этим, не переставая быть военным. Генерала можно прямо сделать начальником губернии или поручить ему дипломатический пост. Но можно ли дать полк прямо камергеру и послать его в огонь? Можно ли председателю судебной палаты поручить дивизию и велеть, чтобы он с нею перешёл Балканы? Многие штатские храбры лично; но тут дело не в одной личной смелости, а прежде всего — в уменье управлять движениями и духом вооружённых многолюдных масс».

В «Варшавском дневнике» Леонтьев, сам воевавший в Крымскую войну и ставший затем дипломатом, призывает: «Мы сами, мы, русские, обязаны считать военных наших самыми лучшими, самыми высшими из граждан наших, если мы хотим быть справедливы умом и честны сердцем… Не юристам и не педагогам, не людям, мечтающим о всеславянской «говорильне», спешит Россия доверить судьбу свою, а славным военным вождям, привыкшим смолоду смотреть не содрогаясь в лицо самой смерти…».

Российские воины творят сегодня историю своей Отчизны, и Отчизна должна ответить им признанием и уважением. Антиармейские настроения части нашего общества должны быть заклеймены как недостойные и недопустимые. Интернетные мемы типа «Я ребёнка рожала сама, в школу водила сама, откуда долг перед Родиной?» — глупы и примитивны. Потому что пока ты «рожала — водила — растила», другие сыновья защищали покой твоего сына, чтобы он мог расти и ходить в школу, а не прятался в бомбоубежище. И у тебя с сыном — долг перед другими матерями и их сыновьями.

Богослов Сергий Булгаков (1871-1944) в статье «Война и русское самосознание» писал о Первой мировой: «Всемирная война помимо всех своих неисчислимых последствий означает новый и великий этап в истории русского самосознания, именно в духовном освобождении русского духа от западнического идолопоклонства, великое крушение кумиров, новую и великую свободу.

Общий смысл совершившегося уже в этом отношении можно формулировать так: западничество религиозно-утопическое и идолопоклонническое должно уступить своё место западничеству реально-историческому, а это значит, что должно совершиться духовное возвращение на родину, к родным святыням, русской скинии и ковчегу Завета».

Булгаков осуждал детское обожание всего немецкого и европейского частью российского общества. Так же сегодня многие избавляются от детского обожания всего американского и европейского, от пепси-кольного мировоззрения и бургерного восприятия жизни.

СВО должна перекроить не только карту России и Украины, но и наши души.