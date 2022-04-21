Культура, Общество

Джавлар Ибрагимов отметил важность «Знамени Победы»

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«Для нас, поисковиков,  Знамя Победы — это символ подвига, героизма и мужества наших героев-фронтовиков. Особенно значимую роль и силу это знамя обретает в наши дни. Акция «Знамя Победы» демонстрирует преемственность поколений и неразрывную связь с нашим героическим прошлым. Поисковики Дагестана присоединяются к акции «Знамя Победы», — сказал командир поискового отряда Кавказ,
Джавлар Ибрагимов.

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