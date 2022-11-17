Джавад Мамутов награжден медалью Суворова за подвиг во время СВО на Украине

Весной текущего года мы писали о подвиге старшего лейтенанта Джавада Мамутова, который со своим ракетным расчетом поразил 7 штабов оперативно-тактических группировок боевиков, один военный аэродром и три системы ПВО.Об этом 27 апреля еще было сообщение по федеральному Первому каналу. Минобороны России за этот подвиг наградил молодого офицера медалью Суворова.

Старший лейтенант Джавад Мамутов с первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик выполнял,поставленные Минобороной РФ, боевые задачи по ракетной поддержке наступления российских Вооруженных Сил на позиции украинских нацистов.

Тогда, действуя в составе батальонно-тактической группы ракетной бригады, за время проведения специальной операции расчет под руководством Джавада Мамутова нанес поражение семи штабам оперативно-тактических группировок нацистов, а также уничтожил один подконтрольный им военный аэродром и три системы ПВО противника.

Тогда еще телеканал « Звезда» отметил подвиг Джавада Мамутова, отметив,что личные действия старшего лейтенанта Джавада Мамутова позволили значительно уменьшить военный потенциал вооруженных формирований украинских националистов. Это в свою очередь, дало возможность развить стремительное наступление группировки войск РФ на районы, подконтрольные радикалам. ( Из информации телеканала «Звезда).

Джавад Мамутов является уроженцем Ногайского района Дагестана. Окончив среднюю школу им. Джанибекова села Терекли- Мектеб, юноша поступил в Военную академию Санкт — Петербурга, которую тоже окончил с отличием на красный диплом.

За проявленные действия при выполнении боевых задач,за личное мужество недавно Министерство обороны России наградило старшего лейтенанта Джавада Мамутова медалью Суворова.

В данный момент наш земляк, офицер Мамутов находится в Сирии и там уже выполняет боевые задачи.

Источник: Голос степи