Джанет Сагидова: «Мы сегодня стали свидетелями небывалого подъема патриотизма»

Джанет Сагидова, заведующая филиалом Музея боевой славы, выступила перед собравшимися на митинг 18 марта в честь воссоединения Крыма с Россией и признания независимости Луганской и Донецкой народных республик. «Дорогие дагестанцы, хочу поздравить вас с сегодняшним праздником, с этой значимой датой, олицетворяющей воссоединение Крыма с Россией. В связи с этими событиями я не могу не вспомнить ситуацию, сложившуюся на Украине сегодня. Не могу не сказать о жителях Донбасса, которых Россия поддержала в их стремлении к свободе и независимости. Поддержала потому, что это наш братский народ, с которым у нас общая история и культура. В годы войны десятки тысяч дагестанцев освобождали Украину и Крым. Подтверждением тому является тот факт, что нашей 91-й стрелковой дивизии, которая формировалась здесь в Махачкале, на этой площади, за успешные бои за освобождение Мелитополя было присвоено почетное звание Мелитопольской. Сегодня я хочу сказать, что мне особенно горько осознавать, что спустя столько лет нацизм вновь поднял голову, и не где-нибудь, а в нашем братском государстве. Сегодня также, как в годы ВОВ, наши ребята стали на защиту интересов нашей Родины. Конечно я, как женщина, как мать тревожусь за наших ребят, среди которых уже есть потери. Я искренне сочувствую родным и близким погибших, но, вместе с тем, мы сегодня стали свидетелями небывалого подъема патриотизма и объединения народов России. В этом единении наша сила. Я верю, что сообща мы преодолеем все трудности и препятствия, а наши ребята вернутся домой в свои семьи, наступит мир и весна. Желаю всем добра и благополучия», — заключила Сагидова.

Вконтакте Одноклассники