Джамбулат Салавов: «Руководство страны оказывает всевозможную поддержку в вопросе развития  МТК „Север-Юг“»

«Развитие МТК «Север-Юг» в настоящее время имеет ключевое значение, и руководство страны оказывает всевозможную поддержку в этом вопросе.

Особую роль в развитии данного направления играет строительство обходов трех крупных городов Дагестана: Махачкала, Дербент и Хасавюрт. И поручения Председателя Правительства России Михаила Мишустина по поводу ускорения процесса строительства автодорожных обходов говорит о больших планах, которые связаны с этим направлением.

Безусловно, развитие транспортного комплекса региона, является актуальным и стратегически значимым не только для Дагестана, но и для всей страны в целом. Это позволит значительно разгрузить дорожную сеть, ускорить перемещение грузов, способствуя развитию экономики, и улучшить условия проживания людей», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан Джамбулат Салавов.

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