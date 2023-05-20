На полях форума «Россия — Исламский мир» министр транспорта Джамбулат Салавов рассказал о взаимодействии с госкомпанией «Автодор».

Компания готовит цифровые модели для развития сопутствующей инфраструктуры автомобильных дорог с привлечением внебюджетных средств.

Эта услуга заинтересовала членов дагестанской делегации в связи с поручением главы Дагестана о разработке концепции создания объектов дорожного сервиса вдоль федеральных трасс на территории республики, в том числе в рамках развития транспортного коридора «Север-Юг».

Предполагается, что цифровая карта определит и систематизирует специальные зоны с площадками для питания и отдыха, торговлей и сервисным обслуживанием для комфортного путешествия автотуристов, работы дальнобойщиков и развития прилегающих территорий.

Участки будут предложены инвесторам, проекты смогут быть реализованы на основе государственно-частного партнерства и позволят создать качественный и комплексный сервис.