Джамбулат Салавов прокомментировал Послание Главы РД Сергея Меликова Народному Собранию

«В своем Послании Глава Дагестана отметил изменившиеся транспортные и логистические связи России с зарубежными странами, которые делают развитие транспортного коридора «Север-Юг» базовым приоритетом в развитии транспортно-транзитного потенциала республики, тем самым открывая новые возможности.

По его словам, одним из крупнейших прорывных проектов, реализуемых в регионе — проект из сферы транспорта. На участке МТК «Север – Юг» проводятся работы по реконструкции пунктов пропуска, строительству объездных дорог вокруг крупных городов, созданию логистической инфраструктуры.

В текущем году запланирован большой объем работ в части дорожной отрасли. Как отметил Сергей Меликов, в 2022 году во взаимодействии с федеральными органами власти нам удалось подойти к решению проблем строительства обходов городов Махачкалы, Хасавюрта и Дербента, что позволит значительно разгрузить их дорожную сеть, ускорить перемещение грузов, способствуя развитию экономики, но и, что самое главное, улучшить условия проживания людей. Действительно, это масштабные проекты, которые не находили своего решения 10-летиями. Строительство обходов уже внесено в пятилетний план дорожной деятельности, в разработке находятся проектно-сметные документации.

В рамках развития дорожной сети в 2022 году ремонтом и капитальным ремонтом было охвачено 675 км дорог, строительством и реконструкцией 77 км. Кроме того, ФКУ Упрдор «Кавказ» проводится капитальный ремонт 7 участков ФАД Р-217 «Кавказ» с переводом их в 4-х полосное движение и разделением встречных транспортных потоков, общей протяженностью 77 км. Еще 8 аналогичных участков капитального ремонта приведут в нормативное состояние в ближайшие три года.

В 2023 году также будет продолжено субсидирование ремонтов муниципальных улиц и дорог с доведением объемов финансирования до 2,6 млрд рублей. В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году отремонтируют около 59,8 км дорог, 12,3 км из них в Махачкале.

Как отметил, Сергей Алимович совместно с федеральными органами власти прорабатывается вопрос финансирования строительства отдельной подъездной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту.

Махачкалинский порт является одним из основных составляющих крупного транспортного узла на южных рубежах России и, как отметил Глава республики, наличие незамерзающего транспортного морского узла дает хорошие перспективы развития порта, а вместе с ним и региону в целом», — сказал Джамбулат Салавов.