Джамбулат Салавов: Мировая логистика меняется и МТК «Север – Юг» становится одним из главных торговых маршрутов

Сегодня, в рамках ПМЭФ – 2023 прошел круглый стол на тему развития экономического сотрудничества в рамках МТК «Север – Юг»: автомобильный транспорт как важная часть мультимодальных перевозок, в котором приняли участие Глава Дагестана Сергей Меликов и министр транспорта и дорожного хозяйства РД Джамбулат Салавов.

По словам руководителя Минтранса региона, мировая логистика меняет свое направление в связи с западными санкциями и сегодня международный транспортный коридор «Север – Юг» становится одним из основных торговых маршрутов. «Мы имеем значительный транзитный потенциал на международных маршрутах. В связи с чем возрастает значение модернизации инфраструктуры пунктов пропуска на государственных границах. На сегодняшнем круглом столе были обсуждены все варианты мультимодальных перевозок в этом направлении. В ходе выступления глава Минтранса РФ Виталий Савельев отметил, что грузоперевозки через международный транспортный коридор «Север-Юг» по итогам 2023 года могут составить 17,6 млн тонн. Это динамичный показатель и с нашей стороны мы будем делать все, чтобы они росли», — подчеркнул Джамбулат Салавов.

Как отметил министр транспорта и дорожного хозяйства РД в республике развиваются все виды логистических маршрутов.

«Модернизируется автодорожная сеть, будут построены обходы городов Махачкалы, Дербента, Хасавюрта, проводится капитальный ремонт 7 участков с переводом их в 4-х полосное движение и разделением встречных транспортных потоков, общей протяженностью 77 км. Еще 8 аналогичных участков капитального ремонта общей протяженностью 69 км проектируются для исполнения до 2025 гг. проводится реконструкция пунктов пропуска, наряду с этим, прорабатывается вопрос строительства подъездной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту протяженностью 6,7 км», — резюмировал Джамбулат Салавов.