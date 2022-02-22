Джамбулат Магомедов прокомментировал заявление Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР

Заслуженный деятель искусств России, генеральный директор Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана «Лезгинка» Джамбулат Магомедов высказался о заявлении Владимиром Путиным признать независимость ДНР и ЛНР. «В эту историческую для народа дату не могу остаться в стороне. На самом деле, вряд ли кто-то вообще может остаться в стороне от столь своевременного и последовательного решения лидера России признать суверенитет Донецкой и Луганской республик. За тем, как развиваются события, сейчас следит весь мир. Думаю, как и большинство из вас, меня переполняют эмоции и гордость за этот мудрый шаг. Почему мне это так близко? Я не понаслышке знаю об уникальной культуре независимых республик. Коллектив из Донецка в период первых обострений в ДНР и ЛНР гостил в Махачкале и бок о бок с “Лезгинкой” показал прекрасные выступления, тепло и искренне высказывая свою позицию желании жить в мире и укреплять богатую культуру края. За несколько недель до приезда коллектива из ДНР во время репетиции в родном Донецке вражеский снаряд попал прямо в помещение с артистами, которым чудом удалось избежать гибели. Заявление Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР – волевой шаг, очередное подтверждение того, что мы не бросаем своих в трудную минуту, ставим впереди всего – интересы людей. Отрадно, что регионы незамедлительно откликнулись о возможность принять беженцев, которые бегут в братскую Россию от вражеской агрессии. Дагестанцы одни из первых обозначили свою готовность принять сотни граждан из Донбасса, обеспечить их необходимым и на деле обозначить свою поддержку. Признание суверенитета Донбасса – это победа во многих смыслах: культурная, политическая и попросту человеческая!», – сказал Магомедов.

Источник: https://mirmol.ru/obshhestvo/dzhambulat-magomedov-zajavlenie-vladimira-putina-o-priznanii-nezavisimosti-dnr-i-lnr-volevoj-shag/