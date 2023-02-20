Джамбулат Магомедов: «Мы сегодня передаем нашим бойцам тепло не только в виде одежды и печек, но и тепло наших сердец»

Сегодня, 20 февраля, в рамках телемарафона акции «Все для победы» сопредседатель регионального штаба Народного фронта, директор ансамбля «Лезгинка» Джамбулат Магомедов рассказал о том, как со своим коллективом они создают настроение бойцам, участникам СВО.

Стоит сказать, что ансамбль буквально недавно вернулся с тура по Донбассу, Луганску, Запорожью. «Очень важно, чтобы все понимали, что мы не можем сегодня быть просто наблюдателями, мы не можем быть в режиме ожидания, мы все объединились. Ребята на передовой чувствуют эту поддержку: будь то письмо или монетки из копилки ребенка, которые он жертвует. Каждая родная песня, стихи – все это поднимает их боевой дух. Я хочу поблагодарить команду Народного фронта, которая выступила инициатором всего этого. Мы сегодня передаем нашим бойцам тепло не только в виде одежды и печек, но и тепло наших сердец», — сказал Магомедов.

Источник: https://mirmol.ru/novosti/dzhambulat-magomedov-my-segodnja-peredaem-nashim-bojcam-teplo-ne-tolko-v-vide-odezhdy-i-pechek-no-i-teplo-nashih-serdec/