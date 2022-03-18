Джамбулат Магомедов: «Мир Дагестану! Мир России! Мир планете!»

Директор ансамбля танца «Лезгинка» Джамбулат Магомедов выступил на митинге-концерте в честь воссоединения Крыма с Россией и признания независимости Луганской и Донецкой народных республик 18 марта. «Под ритм барабанов стучат наши сердца. Сердца, которые объединили Дагестан, сердца, которые объединили всю Россию. Мы сегодня говорим «За» нашим солдатам. Мы не начинали эту войну, мы ее заканчиваем. И мы гордимся подвигами! У каждой страны есть великое оружие, но нету таких ребят, которые есть в России, которые есть в Дагестане, которые дарят нам мир, дарят нам жизнь! Давайте объединимся и скажем: «Владимир Владимирович, мы с вами! Вы — наш лидер! Мы полностью поддерживаем вашу политику! Политику, которая не позволит стать России на колени!». Кто позволил строить концлагеря, кто позволил распространить фашизм в братской Украине?! Скоро памятники настоящих героев, как новых, так и времен Великой Отечественной войны будут украшать Украину. Дорогие друзья, сегодня день Крымской весны. Крымчане говорят «спасибо, что мы опять вместе, что мы стали одним мощным государством под названием Россия». Каким стал красивым Крым! Хочу сказать огромное спасибо каждой дагестанской матери, которая сегодня воспитала таких ребят, что на передовой совершают героические подвиги! Они нам дарят мир и свободу! А сегодня именно культура сплачивает самые отдаленные народы. Мир Дагестану! Мир России! Мир планете!», — выступил Магомедов.

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