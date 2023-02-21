Джамалутдин Эсиргепов: «Послание президента России по сути — это дорожная карта стратегии развития на ближайшее десятилетие»

Так прокомментировал сегодняшнее послание президента России Федеральному Собранию РФ, сенаторам и гражданам страны глава Ногайского района Джамалутдин Эсиргепов.

— В своем послании Президент России Владимир Путин сделал акцент на социально-экономическом развитии страны. Это говорит о приоритетности повышения уровня и качества жизни граждан нашей страны. Послание Владимира Путина по сути — это дорожная карта стратегии развития на ближайшее десятилетие. Приоритетом для нас всех должно стать развитие страны. Мы должны сплоченно, плечом к плечу сделать все возможное, чтобы дать мощный импульс в развитии нашей страны, — сказал корреспонденту газеты «Голос степи» глава района.

Источник: Голос степи