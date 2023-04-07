Джамалудин Нажмудинов принял участие в обсуждении вопросов весенней призывной кампании

Депутат Народного Собрания Дагестана Джамалудин Нажмудинов принял участие в совещании по вопросу весенней призывной кампании, которое прошло под руководством главы Гергебельского района Магомеда Тагирова.

В ходе мероприятия было отмечено, что призывники срочной службы не будут направлены в зону проведения специальной военной операции.

Главам поселений и работникам военно-учётных специальностей (ВУС) поручено провести информационно-разъяснительную работу среди населения с привлечением представителей Совета старейшин.

Магомед Тагиров напомнил также об ответственности за умышленное уклонение от участия в мероприятиях, связанных с прохождением срочной службы.