Джамалудин Нажмудинов принял участие в акции «Собери ребенка в школу»

Депутат Народного Собрания Дагестана Джамалудин Нажмудинов принял участие в традиционной благотворительной акции партии «Единая Россия» «Собери ребенка в школу», которая прошла в одном из парков Махачкалы.

Участники проекта организовали детям развлекательную программу и обед. Затем ребятам торжественно вручили школьные принадлежности и портфели, пожелав крепкого здоровья и хороших отметок в новом учебном году.

Отметим, ежегодная акция направлена на поддержку детей-сирот и детей из малообеспеченных семей.