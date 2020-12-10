Здравоохранение

Джамалудин Гаджиибрагимов встретился со специалистами НИИ им.Гамалеи

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В рамках рабочей поездки в Дагестан специалисты НИИ им.Гамалеи обсудили с Джамалудином Гаджиибрагимовым качество работы республиканской системы здравоохранения на период пандемии. Руководитель лаборатории НИИ Эдуард Карамов отметил качественный уровень проводимых тестов на ковид, а также их немалый объем.

В день в Дагестане тестируется более четырех тысяч человек. Также на базе НИИ эпидемиологии и микробиологии им.Гамалеи проводится очное и дистанционное обучение дагестанских медиков. По словам Джамалудина Гаджиибрагимова, борьба с COVID-19 требует постоянного обновления знаний и совершенствования подходов, и в работе со столичными экспертами есть большая польза для дагестанских врачей.

Напомним, в рамках рабочей поездки в Дагестан федеральные эксперты посетили семь медучреждений, где проходят лечение больные с COVID-19 и лабораторную службу.

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