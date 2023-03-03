Джамаладин Гасанов: «Вопросы развития электросетевого комплекса Республики Дагестан будут подняты на правительственном часе в Государственной Думе»

В преддверии «правительственного часа» состоялось совместное заседание комитета Госдумы по энергетике и комитета по контролю с участием министра энергетики Российской Федерации Николая Шульгинова.

Темой «правительственного часа» станет реализация приоритетных проектов развития энергетики Российской Федерации.

Выступая перед депутатами, министр энергетики отметил, что, несмотря на внешнее давление, российский ТЭК успешно решает задачи стабильного функционирования отрасли, реализуя намеченные планы.

По завершении заседания член комитета ГД по энергетике Джамаладин Гасанов отдельно побеседовал с министром энергетики Николаем Шульгиновым, акцентируя его внимание на непростой ситуации, сложившейся в республике в осенне-зимний период.

«Считаю эту встречу актуальной и важной. Вопросы, заданные министру, волнуют практически всех жителей нашей республики. Несмотря на выделяемые средства, проблемы с энергосистемой остаются. Это и высокая аварийность, ветхость и изношенность всей инфраструктуры, огромное количество (более 40%) бесхозных сетей. Люди устали от проблем электросетей. Мы с министром договорились об отдельной совместной встрече по обозначенным проблемам», — сообщил депутат.