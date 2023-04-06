Джамаладин Гасанов: «Сегодня очень важно обеспечить качество и надежность энергообеспечения горных и высокогорных районов Дагестана»

В рамках региональной недели депутат Государственной Думы Российской Федерации, член Комитета по энергетике Джамаладин Гасанов встретился с и.о. директора ПАО «Россети Северный Кавказ» – «Дагэнерго» Сергеем Пашиным.

В ходе встречи были обсуждены механизмы взаимодействия в деле повышения надежности и качества энергообеспечения жителей населенных пунктов горных и высокогорных районов Дагестана.

Из числа поднятых вопросов – многочисленные жалобы от населения по поводу необходимости замены устаревших трансформаторов на новые и более мощные, на крайнюю изношенность сетей, постоянные скачки и перепады напряжения, из-за чего приходит в негодность бытовая техника и не функционирует связь.

После чего обе стороны обменялись контактами и обговорили последовательность принимаемых мер и привлечение к их реализации всех органов исполнительной и законодательной властей разного уровня.

Джамаладин Гасанов также провел встречу с главой Агульского района Закиром Каидовым, в ходе которой было отмечено, что в районе до сих пор нет ни одного газифицированного населенного пункта. И поэтому бесперебойное и качественное энергоснабжение имеет особую важность для жителей муниципалитета.

Источник: РИА Дагестан