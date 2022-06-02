Джамаладин Гасанов провел прием граждан в приемной партии «Единая Россия»

«Региональная неделя» депутата Государственной Думы РФ Джамаладина Гасанова это огромное количество различных мероприятий и встреч. За то время что отводится депутату для работы в своем избирательном округе, к сожалению, не всегда удается везде присутствовать лично, потому что это 28 муниципальных образований и большинство из них горные и высокогорные районы. Выручают команда помощников. Но что касается приёма граждан в Общественной приёмной партии «Единая Россия», то это приоритет в работе Джамаладина Набиевича.

И в этот день к депутату записались на прием 16 жителей нашей республики. Вопросы касались различных сфер деятельности, в частности, вопросы социального страхования, образования, здравоохранения, газификации, трудоустройства.

Жительница Лакского района Альбина Сулейманова обратилась ко мне от имени жителей села Куркли с просьбой оказать содействие в газификации села. По данному вопросу разъяснил, что ещё в прошлом году Президент России Владимир Владимирович Путин подписал закон, который позволяет бесплатно доводить газ до земельных участков граждан.

В настоящее время уже начато проведение газификации в горных районах республики и Лакский район в числе тех муниципальных образований, где эти работы начнутся уже в текущем году.

Житель села Дусрах Чародинского района Гаджиев М.А.от имени своего родственника Пахрудина Омарова 1938 года рождения, обратился к депутату с просьбой содействовать в проведении необходимых диагностических исследований и оказании медицинской помощи.

Мехтиева Айзанат Мехтиевна , являющаяся опекуном Бугаевой Марьям 2005 года рождения, обратилась с просьбой оказать содействие в решении вопроса предоставления жилья сироте оставшейся без попечения родителей.

Эти и многие другие просьбы и обращения тут же были взяты в работу помощниками депутата, которые определили адреса компетентных и ответственных органов исполнительной, куда немедленно были посланы соответствующие запросы и требования.

«…Приём граждан — это всегда прямой диалог с избирателями, где можно слышать их проблемы и предложения, находя совместно с ними пути решения. Спасибо всем, кто обратился. Все проблемы граждан, озвученные ими в приемной партии «Единая Россия» держу на личном контроле…» — сказал парламентарий.

Источник: «Лезги газет»