Джамаладин Гасанов поздравил дагестанских журналистов с Днем российской печати

«Телевидение радио, интернет-издания и печать в нашей стране — не только источники информации. Вы, журналисты, не просто отражаете время, а во многом творите его, активно влияя на настроения людей. Сегодня медиа — это не только печатная пресса, телевидение, радио и интернет-СМИ, но и блоги и авторские каналы в социальных сетях.

Благодаря труду, гражданской позиции журналистов, издателей, блогеров миллионы россиян своевременно получают информацию о жизни страны и регионов, об общероссийских и местных достижениях, заботах и проблемах.

День печати объединяет всех, кто своим созидательным трудом обеспечивает единое информационное пространство России, задает нравственные ориентиры, формирует общественное мнение, оказывает весомое влияние на органы власти.

Я уверен, что и в дальнейшем диалог власти и журналистов, редакторов, блогеров в любом формате будет конструктивным и максимально открытым. Желаю вам успехов, много интересных тем, высоких рейтингов и неиссякаемого внимания читателей, зрителей, слушателей, подписчиков», — говорится в тексте поздравления депутата Госдумы.