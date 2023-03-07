Общество

Джамаладин Гасанов поздравил дагестанок с праздником

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Депутат Госдумы Джамаладин Гасанов поздравил дагестанских женщин с праздником 8 марта.

«Дорогие женщины!  Поздравляю вас всех с замечательным праздником 8 Марта. Во все времена в Дагестане к женщине относились с особенным уважением и любовью.  Вы даете нам жизнь, наполняете ее добром и гармонией, освещаете наш мир своей красотой и обаянием, оберегаете и воспитываете будущее нашей страны – наших детей и внуков. Вы поддерживаете в доме уют и следите за тем, чтобы не погас огонь очага, сохраняете горские обычаи гостеприимства и уважения к старшим.

Желаю вам всё больше и больше радовать  этот мир красотой, нежностью и женственностью.  Пусть перед вами будут распростерты все дороги и открыты все двери. Пусть этот весенний день дарит вам  тепло, а мужчины окружают вниманием. Пусть родные и любимые всегда будут рядом, а их любовь и поддержка никогда не оставляют вас!» — говорится в тексте поздравления.

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