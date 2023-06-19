Джамаладин Гасанов: «Основные приоритеты – это реализация Народной программы и помощь семьям участвующих в СВО»

Депутат Государственной Думы России Джамаладин Гасанов побывал с рабочим визитом в Левашинском районе. В длинном перечне мероприятий, запланированных в рамках депутатской республиканской недели, он посчитал самыми важными следующие: контроль за реализацией объектов социальной инфраструктуры, определенных Народной программой на территории Дагестана, и оказание помощи по обеспечению участвующих в специальной военной операции дагестанцев.

В селе Охли Левашинского района, где на данный момент проживают более 2000 человек, Гасанов в сопровождении представителей администрации района посетил строительную площадку, где строится учебное заведение на 320 учеников. В планах, что школа откроет свои двери в текущем году.

В населенном пункте Тагиркент этого же района депутат проконтролировал процесс возведения детского садика на 250 мест. В разговоре с подрядчиком Гасанов обсудил ряд проблем, появившихся в процессе строительства, и способы их решения. Так, например, они пришли к мнению о том, что необходимо внести определенные изменения в систему ливневой канализации и всего водоотведения.

В здании администрации МО «Левашинский район» состоялась встреча депутата с руководством района, на которой стороны обсудили процесс осуществления различных пунктов «Народной» программы на территории района.

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