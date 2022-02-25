Джамаладин Гасанов: «Наша страна не заинтересована в оккупации Украины»

Депутат Государственной Думы ФС РФ Джамаладин Гасанов высказался о начале специальной военной операции в связи с ситуацией на юго-востоке Украины. «Наша страна не заинтересована в оккупации Украины. У России всего две задачи: первая — защита жителей ДНР и ЛНР, объявивших свою независимость, от военной агрессии со стороны украинских силовиков, а вторая — защита собственной территории от возможной военной угрозы со стороны Запада. Полностью поддерживаю решение нашего национального лидера, действительно, сегодняшние действия являются самозащитой и единственно возможным ответом тем, кто «…давно перешел «красную черту», тем, кто ради безопасности своей страны готовы бомбить и уничтожать все и всех в любой точке мира, но на отрез отказываются не посягать на безопасность других..», — сказал народный избранник.

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