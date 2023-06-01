Джамаладин Гасанов: «Дети – наше богатство и счастье, надежда и будущее страны»

Депутат Госдумы России Джамаладин Гасанов поздравил дагестанцев с Днем защиты детей.

«В Международный день защиты детей хочу высказать самые теплые слова в адрес подрастающего поколения юных дагестанцев. Дети – наше богатство и счастье, надежда и будущее страны. И забота о подрастающем поколении – важная государственная задача, от успешного решения которой зависит дальнейшее развитие и благополучие России. Этот праздник вновь напоминает нам, взрослым, о той большой ответственности, которую мы несем за юное поколение. Каждый родитель желает своему ребенку счастья. Хочет, чтобы он с радостью и интересом постигал мир, находил в нем свое место, добивался успеха. А затем – сам становился родителем. На этом пути наших детей ждет много вопросов, трудностей и радостей. Наш родительский долг – уберечь их от угроз и помочь им найти правильные ответы на все вопросы жизни», — говорится в поздравлении.

Источник: Мирмол