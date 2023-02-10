Джамаладин Гасанов: «Дахадаевский район имеет большой потенциал для развития туризма»

Депутат Госдумы России Джамаладин Гасанов, находясь в республике в рамках депутатской региональной недели, встретился с главой Дахадаевского района Магомедом Абдулкадыровым.

Напомним, что осенью прошлого года парламентарий посетил Дахадаевский район. На встречах с руководством администрации, жителями и активом района были обозначены самые важные и не терпящие отлагательства вопросы и проблемы муниципалитета. В ходе очередной встречи с руководством района Джамаладин Гасанов вновь вернулся к тому как решаются ранее обозначенные проблемы. Это и вопросы социальной поддержки населения, и развития необходимой инфраструктуры для повышения уровня качества жизни, и создание условий для малого и среднего предпринимательства.

Много внимания на встрече уделялось перспективам развития туристической отрасли в районе. Джамаладин Гасанов ознакомил с основными положениями национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» и с тем какие перспективы появляются у данного муниципалитета в этом направлении.

«На недавнем совещании правительства Президент России Владимир Владимирович Путин еще раз указал на важность ускоренного развития внутреннего туризма и поэтому Правительство РФ принимает все возможные усилия, направленные на создание необходимой для этого инфраструктуры. Это дороги, водоснабжение, электричество. Это различные субсидии и льготы тем предпринимателям и меценатам, кто готов вложиться в строительство различных туристических объектов и в сферу обслуживание туристов. Я вижу заинтересованность в этом нового руководителя района, вижу, как вокруг него сплотилось предпринимательское сообщество муниципального образования и поэтому готов помочь в реализации большого туристического потенциала Дахадаевского района», — сказал парламентарий.