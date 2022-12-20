Джамал Алиев прокомментировал внесение изменений в Порядок предоставления субсидий на оказание содействия в обеспечении жильём отдельных категорий граждан

Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан Джамал Алиев сообщил о том, что Правительство РД приняло постановление о внесении изменений в Порядок предоставления субсидий на оказание содействия в обеспечении жильём отдельных категорий граждан.

«Благодаря внесённым изменениям инвалиды 1 группы и семьи, имеющие детей-инвалидов, имеют возможность использовать субсидию не только на приобретение квартиры в МКД, но и на покупку жилого и (частного) дома», — сказал Алиев.

По словам омбудсмена, процесс предоставления услуг по улучшению жилищных условий граждан стал более прозрачным и максимально оперативным Минстрой Дагестан проработал вопрос включения Республики Дагестан в пилотный проект Минстроя России по формированию единого реестра граждан, состоящих на учёте по следующим категориям: ветераны боевых действий, инвалиды и семьи, имеющие детей инвалидов, молодые семьи, дети-сироты и т.д.

«Полностью поддерживаю Минстрой Дагестана в данном начинании», — сказал Алиев.