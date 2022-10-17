Уполномоченный по правам человека Дагестана Джамал Алиев прокомментировал уменьшение числа обращений граждан о неправомерной мобилизации в республике. По его словам, в первые дни на горячую линию, запущенную в аппарате Уполномоченного по правам человека в Дагестане по вопросам мобилизации, поступило много вопросов, однако, после того, как большинство государственных органов стали более активно работать в этом направлении, количество обращений снизилось. Обращения были и в устном и в письменном формате. Некоторые обращения перенаправлялись в военную прокуратуру для принятия соответствующих решений.

«На сегодняшний день существуют несколько вариантов обжалования неправомерной мобилизации, можно обратиться в соответствующее подразделение военной прокуратуры, можно обратиться к руководителю военного комиссариата республики, позвонив по номеру Всероссийской горячей линия 122, а также на горячую линию в Аппарат Уполномоченного по правам человека в Дагестане», — сказал Алиев, отметив улучшение ситуации в плане обращений.