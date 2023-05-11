Джалиль Шекиров: Время выбрало нас. Так говорили наши деды, когда сражались с фашистами

Только недавно мы отпраздновали День Победы в Великой Отечественной войне 1941-45 годов. Каждый гражданин нашей страны свято чтит традиции великого народа, который победил фашистскую нечисть, подарил нам мир и тишину. Сегодня, когда нацизм снова поднял голову, снова встали в строй наши ребята. Они отважно защищают Родину, мы гордимся нашими сынами.

Жители села Кунбатар Кадирберди и Арапа Шекировы тоже гордятся своим сыном –Джалиль Шекиров находится в зоне Специальной военной операции. Ушел служить по мобилизации 26 октября прошлого года.

Джалиль родился и вырос в Кунбатаре, здесь окончил школу, затем проходил курсы по программе водительТС категории «В,С» в городе Кизляр, в автошколе «РОСТО». В 2009 году был призван на службу в армию. Служил в Оренбургской области. Когда пришло время встать на защиту Отечества, Джалиль, не задумываясь, пошел служить.

– Время выбрало нас. Так говорили наши деды, когда сражались с фашистами. Так говорим сегодня и мы. Нам выпала честь в трудное время защитить Родину. Это священный долг каждого гражданина России. Мы победим. Наши деды победили, и мы победим, – говорит Джалиль.

Дед Джалиля Язманбет Шекирович Шекиров в ряды Советской Армии был призван 21 декабря 1941 года, служил на Дальнем Востоке, начал службу в 53 стрелковом полку 105 дивизии 25 армии маршала Мерецкого. Участвовал в войне с Японией с восьмого августа 1945 года по 3 сентября 1945 года, домой вернулся в 1947 году. После войны работал механизатором. Награды ветерана войны говорят о его доблести и мужестве – «Орден Великой Отечественной II степени», медали «За Победу над Японией», «20 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.», «50 лет Победы в ВОВ 1941-1945 г.г.», «медаль Жукова», знаки «Фронтовик» 1941-1945 г.г., «За доблесть и отвагу в ВОВ».

Наши ветераны передали своим внукам свое мужество, отвагу. И сегодня внуки продолжают их дело – защищают Россию. И мы обязательно победим. В этом уверен и Джалиль Шекиров, ведь дома его ждут родные – родители, жена Фаризат, дети Алтын и Азамат. И ждет родная степь, расцветая по весне алыми маками.

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