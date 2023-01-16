Джалалутдин Атаев: революционер из Тарки

Джалалутдин Атаев – дагестанский революционер и государственный деятель. Его имя носит бывшая Автовокзальная улица в Махачкале.

Родился он в мае 1882 года в селении Тарки. Отец его Атай был плотником, а мать Анисат домохозяйкой. В возрасте восьми лет Джалалутдин остался без матери, спустя полгода отец женился повторно. Атай был хорошим мастером, но работа не приносила должного достатка, и поэтому он вынужден был ежегодно выезжать на заработки (рыбные промыслы и прочее).

Чтобы помочь отцу, Джалалутдин вынужденно оставил учебу и в возрасте 14 лет устроился рабочим на папиросно-табачную фабрику Михайлова в Петровске, затем на текстильную фабрику «Каспийская мануфактура» (будущая фабрика имени III Интернационала). На этих предприятиях работало много русских рабочих из Москвы, Орехово-Зуева и других городов, среди которых были и сосланные царизмом за революционную деятельность. Долгие беседы с некоторыми из них позволили Атаеву сделать свой жизненный выбор: в 1898 году он вступил в их сообщество и стал активным агитатором идей борьбы с царской властью.

В 1904 году официально вступил в ряды РСДРП и для работы в подпольном движении получил партийное прозвище «Сергей». В этом же году на фабрике «Каспийская мануфактура», куда он вновь устроился после возвращения в Дагестан, при его непосредственном участии был создан первый подпольный кружок РСДРП.

С помощью рабочих в Петровске была открыта первая социал-демократическая организация. Основными агитаторами этой организации были русские, в том числе Иван Малыгин, именем которого через годы назовут одну из улиц Махачкалы. Среди местных активистами, кроме Джалалудина, оказались Шангерей Таркинский, Абит Алиев, Ибрагим Алиев, Джалалутдин Магомедов, братья Амай и Магомед Кайтукаевы. Председателем Петровского комитета РСДРП был избран Малыгин, а казначеем и библиотекарем нелегальной литературы Атаев. Нелегальная литература этого комитета вместе с гектографом, на котором печатались революционные материалы, хранились в доме последнего. Здесь же часто созывались нелегальные партийные собрания и дважды проходил съезд РСДРП Петровска. В апреле 1918 года в ходе Гражданской войны дом был сожжен и разрушен белогвардейцами.

«Кровавое воскресенье» января 1905 года гулким эхом отозвалось и в Дагестане. На событие в Петербурге откликнулись рабочие многих промышленных предприятий России. В феврале прошли забастовки с экономическими и политическими требованиями. Петровская организация РСДРП выпустила листовку с заголовком «Ко всем работникам и работницам!». 3 февраля 1905 года началась забастовка на фабрике «Каспийская мануфактура». Ее участник Амай Кайтукаев так писал о забастовке: «Первым бастовал ткацкий корпус во главе с Иваном Выродовым, а за ним вышел на забастовку прядильный корпус во главе с Джалалутдином Атаевым».

1 мая рабочие текстильной фабрики, железной дороги, морского порта, бондарных мастерских и других предприятий собрались у горы Тарки-Тау с красными флагами. По инициативе Атаева к демонстрации присоединились крестьяне из окрестных селений. На митинге первым выступил прибывший из центральной России социал-демократ Арефьев, который закончил свою речь лозунгами: «Долой царизм!», «Да здравствует рабочий класс!». На кумыкский язык (тогда он являлся языком межнационального общения) речь оратора переводил Атаев. В завершение он обратился с призывом к местным рабочим и крестьянам поддержать борьбу пролетариата России за установление 8-часового рабочего дня, улучшение условий труда и повышение заработной платы.

Джалалутдин был и корреспондентом газеты «Заря Дагестана», издававшейся в Петербурге Саидом Габиевым. 19 апреля 1913 года в пятом номере газеты была опубликована статья Атаева «Несколько слов от Таркинского общества». Автор писал о причинах, которые, на его взгляд, довели крестьян родного аула до нищеты и разорения. «В Тарках, – отмечал он, – нет ни одной школы. В то же время в ауле построено девять мечетей». Его очень беспокоили пассивность и безграмотность большинства крестьян.

В апреле 1918 года Петровск был захвачен отрядами князя Нух-бека тарковского и Нажмудина Гоцинского. Петровский военно-революционный комитет эвакуировался в Астрахань. Атаеву было поручено остаться в городе и собирать сведения о численности и состоянии войск противника. Выполнив это поручение, он должен был переправиться в Баку, но ему не дали выбраться из Дагестана. Джалалутдин был арестован, посажен в Петровскую тюрьму и приговорен к смертной казни. Однако рабочие города, узнав об этом, объявили забастовку и заставили освободить его.

Впоследствии Д. Атаев вместе с Д. Кормасовым, У. Буйнакским, М. Хизроевым, П. Ковалевым, С. Абдулгамидовым и другими уходит в подполье, занимается организацией партизанских отрядов для свержения горского правительства. В феврале 1919 года он избирается членом подпольного обкома партии, ему поручается пропаганда среди рабочих Петровска. При его активном участии в конце февраля была начата забастовка на фабрике «Каспийская мануфактура», которая продолжалась до мая 1919 года. А в сентябре вошел в состав нового Дагестанского обкома РКП(б) и принял активное участие в организации восстания против деникинцев.

По окончании Гражданской войны Атаев активно и плодотворно работает на разных должностях. С 1921 по 1925 годы – заведующим отделом земледелия Наркомата ДАССР, занимается вопросами сельского хозяйства. В этот период, в том числе и под его руководством, строится Сулакско-Петровский канал (ныне канал Октябрьской революции) длиной 78 км, который был очень необходим республике. За трудовой героизм народа, проявленный при его строительстве, Дагестанская АССР была награждена орденом Трудового Красного Знамени.

При активном содействии Д. Атаева в селении Тарки в 1921 году открылась первая школа для крестьян. С 1925 по 1927 годы он являлся директором текстильной фабрики «Каспийская мануфактура», где открыл новый красильно-отбелочный цех, построил два новых общежития для рабочих на 100 мест, а для повышения их квалификации открыл фабрично–заводское училище. С 1927 по 1929 годы занимал пост наркома труда ДАССР, с 1929 по 1930 гг. – начальника управления строительного контроля при Совнаркоме ДАССР. В последующем был наркомом социального обеспечения ДАССР, директором Дагестанского краеведческого музея.

В 1937 году начались массовые репрессии. Был арестован и расстрелян Джалалутдин Коркмасов — первый руководитель ДАССР. Интересно, что в репрессиях Атаев винил не Сталина и не линию партии, а перегибы в работе местных функционеров, которые хотели выслужиться перед руководством даже ценой тысяч жизней невинных жертв. В сентябре того же года был арестован и сам Джалалутдин. Обвинялся он в принадлежности к группе «буржуазных националистов» и работе против советского строя. Участь расстрела его миновала – 22 декабря 1939 года он был реабилитирован. Но пытки сильно подорвали здоровье революционера и 18 марта 1941 года он умер.

Источник: https://dagpravda.ru/obshestvo/dzhalalutdin-ataev-revoljucioner-iz-tarki/