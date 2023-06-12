Разное

«Движение первых» запустило акцию ко Дню России

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Активисты «Движения первых» на своих ресурсах рассказывают о самых увлекательных достопримечательностях Дагестана, местах, которые туристам интересно было бы посетить.

«Ведь путешествие – это не только новые эмоции и увлекательное времяпрепровождение. Это также и важный инструмент изучения истории нашей страны, её культуры, этнического многообразия, традиций и ценностей жителей разных регионов», — отметила активистка Айзмеседо Далгатова, которая рассказала в аккаунте Движения первых о селе Матлас Хунзахского района.

Источник: Мирмол

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