Российское движение детей и молодёжи «Движение первых» объявило о старте грантового конкурса.

Его участниками могут стать школы, колледжи и вузы, детские лагеря, музеи и библиотеки, спортивные клубы, молодежные и детские НКО и другие учреждения для детей и молодёжи.

На конкурс принимаются проекты, которые помогут вовлечь в активную общественно значимую деятельность тех детей и подростков, которые прежде в ней не участвовали.

Максимальная сумма гранта для одного проекта составляет 15 млн рублей. Получить дополнительную информация о конкурсе и подать в заявку на участие в нем можно по ссылке: