Общество

«Движение Первых» Дагестана запускает проект «Мы – граждане России!»

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Получение первого паспорта – особенный момент для каждого подростка. Церемония вручения паспорта может оставить воспоминания на всю жизнь, и «Движение первых» это доказало.

19 мая активистам движения региона, которые впервые получают паспорт, предоставляется уникальная возможность получить документ в торжественной обстановке. Регистрируйся на сайте Будьвдвижении.РФ, подавай заявку на проект «Мы-граждане России» чтобы получение паспорта стало для тебя не только формальностью, но и возможностью стать полноправным членом общества и внести свой вклад в развитие нашей страны.

Напомним, что 12 апреля в торжественной обстановке паспорт получили более 500 активистов «Движения Первых» республики.

Источник: Мирмол

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