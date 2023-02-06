Общество

Движение легкового транспорта на км 34+002 автомобильной дороги республиканского значения «Мамраш – Ташкапур – Араканский мост» осуществляется через каменно-арочный мост

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5 февраля по поручению министра транспорта и дорожного хозяйства РД Джамбулата Салавова комиссия ГКУ «Дагестанавтодор»  во главе с руководителем Рустамом Закариевым совместно с главой Хивского района Ярметом Ярметовым произвела инспекционную проверку хода аварийно-восстановительных работ на мосту на км 34+002 автомобильной дороги республиканского значения «Мамраш – Ташкапур – Араканский мост».

На сегодняшний день на мосту завершены подготовительные работы, обеспечено устойчивое движение для легкового транспорта через существующий каменно-арочный мост. Движение грузового транспорта осуществляется по маршруту Сардаркент – Кошкент – Куг с выходом на автодорогу Дербент – Хучни – Хив.

В рамках поездки специалисты также осмотрели объекты капитального ремонта автомобильных дорог в Сулейман-Стальском и Хивском районах.

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