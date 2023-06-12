Две выпускницы из Махачкалы получили 100 баллов на ЕГЭ по химии

Две выпускницы школ столицы сдали Единый государственный экзамен по химии на 100 баллов – Дарья Деневизюк и Амина Эмиралиева.

Дарья окончила Республиканский многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей, химию изучала со школьным учителем Альфией Искаковой. Именно ее уроки пробудили интерес и любовь к предмету.

«Подготовка к ЕГЭ началась еще в 10 классе. Получить заветные 100 баллов мне помогли школьные уроки, занятия с репетитором и обучение в онлайн-школе. Но я не смогла бы достигнуть до такого результата без помощи моих родителей, которые обеспечили все условия для учебы и в любую трудную минуту находились рядом со мной. Я глубоко признательна каждому из них», – делится выпускница.

Дарья в 9 и 10 классах становилась призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по химии, а в 11 классе принимала участие в научно-практических конференциях «Путь к успеху» и «Творчество юных», где заняла призовые места. Свою жизнь она хочет посвятить медицине и стать квалифицированным специалистом в области неврологии.

Амина Эмиралиева – выпускница махачкалинского Лицея №22, которая является учебным заведением с химико-биологическим уклоном. Девочка – медалистка, участница всевозможных олимпиад, призер городского этапа по химии. В лицее рассказывают, что Амина – старательная и целеустремленная в учебе, отзывчива, трудолюбива и упорна.