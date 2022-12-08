Две ветви одного корня

За последний месяц Глава Дагестана Сергей Меликов два раза побывал в Баку. В ноябре он в составе российской правительственной делегации под руководством премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Баку принял участие в пленарном заседании Российско-Азербайджанского межрегионального форума.

Главные темы его – сотрудничество в экономической, транспортной, аграрно-промышленной, гуманитарной сферах, в области малого и среднего бизнеса, взаимного инвестирования и образования.

Именно в рамках этого форума и стали выпукло вырисовываться те грани сотрудничества, которые нуждаются в расширении. И вот второй визит. На этот раз он стал намного насыщеннее: состоялись встречи Сергея Меликова с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, министром экономики АР Микаилом Джаббаровым, министром цифрового развития и транспорта Рашадом Набиевым, премьер-министром Азербайджана Али Асадовым, Председателем Милли Меджлиса Азербайджанской Республики Сахибой Гафаровой.

И это не просто дань уважения – с каждым из этих высокопоставленных должностных лиц состоялся обстоятельный разговор о том, в каком направлении должны расширяться грани сотрудничества Азербайджана и Дагестана как составной части Российской Федерации. Да, между народами Азербайджана и Дагестана давно сложились исторические связи, и они имеют тенденцию к укреплению. Нелишне напомнить, что азербайджанцы являются одной из титульных народностей Дагестана. Да, Азербайджан является основным торговым партнером Дагестана, и объемы составляют не менее 30 % внешнеторгового оборота республики. Но это не предел, возможности расширения сотрудничества намного шире, что и подчеркивалось во время этих встреч.

О чём же договорились стороны? Затрагивались вопросы расширения товарооборота, развития транспортного коридора «Север — Юг», взаимодействия в сферах АПК и туризма, реализации инвестиционных проектов, сотрудничества в сфере культуры, в том числе в рамках празднования 100-летия Расула Гамзатова.

В рамках визита руководителя Дагестана в соседнюю республику особое внимание было уделено повышению пропускной способности пунктов пропуска на госграницах. Ни для кого не секрет, что совсем недавно грузовики с товарами часами, а то и сутками простаивали на пограничных переходах. Это было невыгодно всем участникам товарообмена. Но ситуация начала кардинально меняться. Сегодня идет масштабная реконструкция самого загруженного многостороннего автомобильного пункта пропуска на российско-азербайджанской границе «Яраг-Казмаляр». Уже сейчас там организовано движение по 2 новым дополнительным полосам для грузовых автомобилей. А до конца 2026 года планируется модернизировать пункты пропуска «Ново-Филя» и «Тагиркент-Казмаляр», также входящие в состав международного транспортного коридора «Север — Юг».

Другое важное направление сотрудничества – заинтересованность азербайджанской стороны в развитии перерабатывающих предприятий в Дагестане. Опыт соседней республики в этом вопросе откроет возможности перерабатывать в Дагестане не только собственную продукцию, но и ту, которая производится в соседних районах Азербайджане и даже в Иране и Турции.

Не менее широкие возможности открываются и в туристической сфере. Совсем недавно, в допандемийный период, поездки россиян в Азербайджан и азербайджанцев в Россию с туристической целью носили массовый характер. Но в силу известных причин они стали намного слабее. Во время визита Сергея Меликова в Азербайджан обсуждались возможности их восстановления и дальнейшего развития.

Как отметил руководитель Дагестана, азербайджанцы и дагестанцы «не просто соседи, а друзья. Причём, дружба эта складывается из многовековых отношений между дагестанскими и азербайджанским народами». К этим словам можно добавить, что мы как две ветви одного дерева – корень у нас один. Географическое положение, взаимопроникновение культур, традиций, климатические условия, море тоже являются объединяющим нас факторами. И азербайджанцы, и дагестанцы дорожат братскими отношениями.

Источник: https://dagpravda.ru/politika/dve-vetvi-odnogo-kornya/