Двадцать лет в очереди за № 2247

По данным телеграм-канала Kremlin_Russian, ссылающегося на информацию агентства Reuters, состояние российских миллиардеров за прошлый год увеличилось на $152 млрд. В новый список самых богатых людей России вошли 110 долларовых миллиардеров, что на 22 больше, чем годом ранее, а их общее финансовое состояние выросло с $353 млрд до $505 млрд.

Основной причиной роста состояния российских богачей стали высокие цены на энергоносители.

А ещё в нашей стране есть люди, не имеющие за душой ни гроша, те, которым не с чего накопить на собственный угол. И толстосумы-соотечественники могли бы помочь этой, как принято говорить, малоимущей категории граждан. Но, как правило, за этим словосочетанием следуют непереводимые на человеческий язык юридические формулировки, тем или иным образом оправдывающие невозможность предоставления помощи нуждающимся. Это когда речь заходит о взаимоотношениях между определенными ведомствами и теми самыми гражданами. Но ведь меценатам и благодетелям нет нужды ссылаться на букву закона, коль есть желание помочь. Увы!

Как уже сообщала «Дагестанская правда», мы продолжаем работать с жалобами жителей республики, обратившихся на «прямую линию» к Главе Дагестана. За каждым сообщением – судьбы тысяч семей, нуждающихся во внимании и заботе государства, оставшихся один на один с собственными проблемами. Мы, конечно, не в состоянии донести до читателей каждую из более 4 тысяч историй. Но можно себе представить, до какого отчаяния дошли люди, раз иного выхода, кроме как обратиться за помощью к первому лицу республики, уже нет.

А чтобы картина была еще явственнее, представьте себя гражданином из категории нуждающихся в получении жилья (мы намеренно используем «холодную» форму подачи – так легче вжиться в роль заявителей). Вы – одинокая мать с тремя несовершеннолетними детьми, скитающаяся годами по съемным квартирам. Состоите в очереди на улучшение жилищных условий 20 (двадцать!) лет за номером 2247. В 2003 году вас как будто идентифицировали, пронумеровав, и с тех пор – за два десятка лет! – вы в этой очереди не сдвинулись ни на шаг.

Для тех, кто не в курсе, идентификация – это процедура, в результате выполнения которой для субъекта выявляется его идентификатор, однозначно идентифицирующий этого субъекта в информационной системе. Это не тавтология. Просто иначе чиновничий язык не поворачивается сказать. Как бы это ни звучало. Приятно сознавать себя числом, не так ли? Числом, не имеющим крыши над головой.

Вот ровно так и ощущает себя жительница Дербента Гюльмира Амишова. Испробовав все возможные способы увещевания, потеряв надежду быть услышанной, женщина обратилась за помощью к руководителю республики. В Администрации Главы и Правительства Дагестана «Дагестанскую правду» попросили подключиться к разбору ситуации, в которой оказалась мать троих детей.

Редакция связалась с заявительницей, обратилась за комментариями в мэрию Дербента. Ответ начальника отдела по учету, распределению и приватизации жилья Р. Аскендерова был довольно лаконичен: «Сообщаем, что Амишова Гюльмира Афисовна, согласно постановлению администрации городского округа «город Дербент» от 26.06.2003 года, состоит на жилищном учете граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в общем списке до 2005 года за № 2247. Правом по обеспечению жилым помещением вне очереди не обладает. В настоящее время в муниципальном жилом фонде городского округа «город Дербент» отсутствуют свободные жилые помещения. По мере высвобождения жилого помещения заявитель будет обеспечен жильем на общих основаниях».

Подобная чиновничья сухомятка вынуждает домысливать. Но мы далеки от желания гадать «на общих основаниях», поэтому обратились за разъяснениями в Минстрой Дагестана. Кстати, так и осталось неясным, почему речь идет об «улучшении жилищных условий», когда женщине нечего улучшать.

Саму же причину непродвижения заявительницы в очереди в министерстве объяснили отсутствием финансирования на предоставления жилья для подобной категории граждан. В Дагестане таких «идентифицированных» порядка 23 тысяч. Очередь накапливается с 2005 года, еще до принятия Закона Республики Дагестан от 03.02.2006 № 4 «О категориях граждан, имеющих право на получение жилого помещения из жилищного фонда Республики Дагестан по договору социального найма, и порядке его предоставления данным категориям граждан».

Естественно, в ведомстве воздержались от каких-либо прогнозов по поводу того, стоит ли в принципе рассчитывать на изменения в плане начала финансирования в обозримой перспективе.

И все же позволим себе домыслить, имеем право. В разрастающемся Дербенте, в котором всё никак не найдется места для нуждающихся в собственном жилье, стали всё чаще задумываться над улучшением так называемых общественных пространств. Реализация архитекторских задумок стоит недешево. Реконструкция парков, улиц, строительство фонтана, ­обустройство периметра вокруг главной городской достопримечательности – цитадели Нарын-кала, что позволит разгрузить площадку перед крепостью и близлежащие магалы, новая площадь… Все это здорово. Действительно здорово. За исключением площади, которую удобным пространством теперь уже точно не назовешь – это некая полоса препятствий за 330 млн рублей.

Только почему бы наряду с благоустройством общественных территорий не позаботиться о создании личных пространств для тех, кто по 20 лет в очередях их дожидается? Неужели городу не под силу хотя бы раз в год выдавать по 2–3 квартиры тем, у кого отродясь не было собственного жилья?

И никто ведь не спорит по поводу того, что главный туристический город Дагестана давно пора было привести в чувство. Чего греха таить, ради гостей. Не станем кривить душой. Ради гостей. Но! Если пару кусочков от этого новомодного благо­устраиваемого пирога отрезать и отдать на нужды «категории граждан», было бы здорово вдвойне. Это не принесло бы выгоды и совсем не отразилось на увеличении турпотока. Просто есть другая книга записей, в которой не ведутся бухгалтерские расчеты. И ее совсем не на Земле завели.

…20 лет в очереди. 2247-е. Мать троих детей, которые, хвала Всевышнему, уже стали совершеннолетними. Они из той категории, в которой минимум 23 тысячи семей по республике. И это порядка 75 тысяч человек по самым скромным подсчетам…

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