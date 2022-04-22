Два «живых щита» Азова

Спецоперация превращается в КТО

Одной из главных интриг последних дней стало размещение видеоролика, на котором запечатлены гражданские люди, главным образом женщины и дети, размещенные в некоем помещении без окон, как предполагается, в одном из убежищ на комбинате «Азовстали». Они заявляют, что хотели бы выбраться оттуда и эвакуироваться на подконтрольную киевскому режиму территорию.

Появилась эта запись вскоре после того, как началось применение по комбинату тяжелого вооружения, а также после представленного СБУ обращения Медведчука, в котором он просит обменять его на боевиков и мирных жителей Мариуполя.

Ранее никакой информации о «мирняке» на «Азовстали» не было, во время гуманитарного коридора, предоставленного 17 апреля, оттуда никто не вышел. Поэтому сразу возникло предположение, что это фейк. Это мнение, между прочим, разделяют и многие украинские ресурсы.

«Месседж, что на Азовстали есть 1000 мирных граждан, которые прячутся вместе с Азовом — это вброс от нашего информационного отдела Офиса Президента. Таким финтом они хотят спасти остатки Азова от авиационных бомб, которые сравняют с землей там все. Конечно, пытаются сместить акцент со зрады, что Офис Президента и Генштаб ничего не делают», — пишет один украинский ТГ-канал.

Сомнение в том, что там находятся мирные граждане, фактически высказали и в CNN, которое сообщило, что не может проверить и, соответственно, подтвердить подлинность видео из подвала «Азовстали».

Могут ли там действительно находится мирные жители? Как мы видим, есть все основания полагать, что это информационная провокация, чтобы отсрочить неизбежную гибель (или сдачу в плен) нацистских карателей. Но даже если есть хотя бы небольшая возможность того, что там находятся мирные жители, стоит действовать с учетом этого. Примечательно, что на видео некоторые гражданские говорят на украинском, что для мариупольцев, где даже суржик не используется, маловероятно. Значит сюжет снимался в другом месте или в подземельях «Азовстали» находятся семьи «азовцев», которых нацисты используют в качестве «живого щита».

Напомним, что ранее появилась информация о том, что «азовцы», пока еще была возможность бежать из города, воспрепятствовали эвакуации иностранцев — советников, разведчиков, инструкторов и их охраны, — решив использовать их в качестве гарантии собственной безопасности. Так что если гражданские действительно есть на «Азовстали», это уже второй «живой щит».

Первый, правда не сработал. В любом случае, есть все основания говорить о том, что мы воюем с самыми настоящими террористами, прикрывающимися заложникам. Впрочем, об этом уже предельно конкретно сказал начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Мизинцев в специальном обращении Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию.

Во время проведения КТО на Северном Кавказе довольно часто складывалась ситуация, когда террористы оказывались заблокированы силами антитеррора вместе с семьями. Сами они почти никогда не сдавались, но в большинстве случаев женщины и дети выходили через гуманитарный коридор. То есть у кавказских террористов, в отличие от украинских «коллег», все же были хоть какие-то человеческие представления по отношению к своим близким.

Интересен и другой момент. Украинская пропаганда, а также сами нацисты «Азова» не жалеют черной краски для демонизации России, россиян, русских и всего, что с нами связано. Однако при этом они прекрасно отдают себе отчет, что русские не будят стрелять в женщин и детей, даже если это родственники фашистов. И что особенно гнусно, эти «воины света», как они сами себя величают, пытаются манипулировать нашим великодушием.

Как бы то ни было, но ни 17, ни 19 апреля по предоставленным коридорам никто не вышел. Это означает, что гражданских на комбинате не было или их не выпустили. В любом случае теперь освободителям придется работать с учетом такой гипотетической возможности.

А мы в очередной раз убедились, что воюем не просто с нацистами, но еще и с террористами. И сидят они не только на «Азовстали», но и на Банковой.

Борис Джерелиевский